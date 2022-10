Funerali Francesco Valdiserri tra striscioni e musica | presenti anche Meloni | Letta e La Russa

(Di sabato 22 ottobre 2022) Sono cominciati alle 12 di oggi, sabato 22 ottobre, idi, il 18enne romano che lo scorso mercoledì è stato travolto e tragicamente ucciso da un’auto sulla Colombo. Una giornata difficile, dolorosa quella di oggi che vede i familiari, gli amici e tutto coloro che conoscevano e volavano bene aunirsi in un momento di profondo cordoglio e vicinanza. Leggi: Morte, parla il testimone chiave: ‘Non ho potuto fare nulla per salvarlo’. Oggi l’ultimo saluto Oggi idisuonava all’interno di una band che lui stesso aveva fondato assieme ad alcuni amici. E saranno proprio quest’ultimi, in risposta alla ...

... il dolce messaggio diTotti: 'Per me sarai sempre un angelo' Ailo striscione 'Ciao' All'ingresso della chiesa dove si celebrano idiValdiserri, un ...- Dopo il giuramento al Quirinale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha raggiunto la Chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio per partecipare aidi. Il ...Chiara S., non ricorda niente di quel momento, è ancora sotto choc. Ma resta il dolore della famiglia di Francesco, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 19 anni. Oggi il funerale Proprio in questi ...Dal sorriso del Quirinale alla tristezza di Testaccio. Dopo il giuramente del suo governo al Quirinale, la neo-premier Giorgia Meloni partecipa ai funerali di Francesco Valdiserri, il 18enne ucciso du ...