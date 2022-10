Frosinone | arrestato un 33enne per stupro | il ricatto alla fidanzata filmata per 7 ore col telefono

Leggi su open.online

(Di sabato 22 ottobre 2022) Un incubo durato sette ore. Una giovane donna, residente in provincia di, è stata costretta ad avere numerosi rapporti sessuali non consensuali con il fidanzato, a suon di pugni e schiaffi. L’aggressore – 33 anni di Piglio – ha ripreso il tutto con il cellulare per poi minacciare la ragazza con un coltellino di diffondere sul web qualora lo avesse denunciato. Ma il video è finito alle autorità e i fatti sono stati accertati a seguito di un’indagine lampo dei carabinieri. La donna è stata accompagnata all’ospedale che ha emesso un referto medico, rivelatosi fondamentale per l’inchiesta. Dalle riprese sequestrate all’uomo è stato possibile risaliredata e al luogo delle violenze: la notte tra il 27 e il 28 settembre lungo la Casilina, mentre i due stavano facendo ritorno a casa dopo una serata con altri amici. Secondo quanto emerso, c’è ...