Frank Ribery dà l’addio al calcio in lacrime | commozione allo stadio Arechi – Foto e video

(Di sabato 22 ottobre 2022) Franckha salutato commosso i tifosi della Salernitana, prima della partita contro lo Spezia. Il fuoriclasse francese, che ha ufficializzato il suo addio algiocato, è sceso in campo con la sua maglia numero 7 e ha fatto il giro di tutto il campo salutando con le mani alzate. La Curva Sud ha esposto lo striscione: “Le luci non puoi spegnerle”. Dagli spalti tanti i cori per, che tra leha poi abbracciato il presidente Danilo Iervolino e tutta la dirigenza. Incredibile anche ladei compagni di squadra dell’asso francese, su tutti il portiere Sepe, anche lui in. “Oggi dice addio uno dei più grandi campioni degli ultimi 20 anni, una leggenda dentro e fuori dal campo. Siamo ...

Commozione e lacrime. Francknon le ha trattenute. Alle 14.32 è entrato sul terreno dell'Arechi col completo della ... Saluto All'ingresso in campoha trovato Danilo Iervolino, il ...SALERNO - Alle 15 con Salernitana - Spezia si apre il sabato di campionato . All'Arechi ci sarà un omaggio al campione francese, che ha deciso di restare in Campania, come spiegato da Nicola in conferenza stampa: " Che gioia, Franck avrebbe potuto fare qualunque cosa in qualsiasi posto al mondo. Sarà un ...Non ha retto l'emozione Franck Ribery durante il suo ultimo giro di campo. Il fuoriclasse francese, dopo aver ufficializzato l'addio al calcio giocato, si è congedato sul prato dell'Arechi. (ANSA) ...Un commosso Franck Ribery ha salutato commosso i tifosi della Salernitana allo stadio Arechi, prima della partita contro lo Spezia. Il fuoriclasse francese, che ha ufficializzato il suo addio al ...