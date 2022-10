Francesco ucciso sul marciapiede | senza un’altra idea di auto | le morti non diminuiranno mai

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) La morte diValdiserri, figlio di due giornalisti del Corriere della sera, avvenuta l’altro ieri notte a Roma è un evento terrificante e angoscioso. Purtroppo non si tratta di una vittima isolata, anche se il suo caso è particolarmente straziante perché il ragazzo stava sul. Leggo tutti i giorni la cronaca locale di più giornali, facendo attenzione anche ai piccoli trafiletti. La realtà che ne emerge è devastante: a Roma muore una persona ogni due giorni e in queste ultime settimane ci sono stati anche episodi di due ragazze straniere morte insieme, falcidiate mentre prestavano aiuto, nonché una serie che sembra non fermarsi di persone uccise su moto e scooter, pedoni, ciclisti, gente in monopattino, talvolta anchemobilisti, molti giovanissimi. Le strade sono spesso quelle a scorrimento più veloce, ma non ...