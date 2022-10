Francesco Totti e Noemi Bocchi | baci alla luce del sole a Roma

, tutte le foto del primo weekend di coppia con Noemi Bocchi ADDOMINALI D'ACCIAIO Enzo Miccio wedding planner palestrato, guarda le foto SARA' VERO Wanda Nara e L - Gante, una coppia ...Il primogenito Cristian , 17 anni il mese prossimo, ha già la sua macchinetta. Adesso anche la secondogenita di, Chanel , 15 anni, sarà più libera di potersi muovere tra Roma Sud, dove vivrà con la mamma Ilary Blasi e i fratelli, e Roma Nord , dove ha preso casa il papà. Ieri, infatti, Chanel ha ...Nel ristorante di Santa Severa, tanto caro all’ex calciatore, va in scena un romantico siparietto d’amore. La coppia non solo non si nasconde più ma si scambia baci tenerissimi alla luce del sole dura ...La separazione tra Totti e Ilary Blasi coinvolge anche volti noti come Ilaria D’Amico: amica della ex coppia, ha voluto dire la sua sul caso. Nel corso degli ultimi ...