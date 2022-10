Foto di famiglia del governo Meloni | concluso il giuramento

L'uomo aveva esibito un passaporto con unache non corrispondeva a lui: sottoposto a un ...due anni di reclusione per tentato omicidio e nel 2015 era stato arrestato per maltrattamenti in...Si è concluso nel Salone delle Feste del Quirinale il giuramento del governo Meloni, la cerimonia è durata circa mezz'ora. Nella consuetadi rito del nuovo esecutivo la premier e il Presidente della Repubblica con ai lati i vicepremie Salvini e Tajani. Giorgia Meloni e i 24 ministri poi si sono spostati poi nel Salone degli Specchi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Milano, 22 ott. (Adnkronos) – Due cittadini extracomunitari, irregolari sul territorio italiano, sono stati raggiunti da altrettanti provvedimenti di espulsione, eseguiti dal questore della provincia ...