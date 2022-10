Formazioni ufficiali Nottingham Forest-Liverpool | Premier League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ledi, sfida valida per la 13esima giornata della. Dopo le due vittorie in casa e di misura contro Manchester City e West Ham, gli uomini di Klopp sono alla ricerca di una vittoria in trasferta che in campionato non è ancora arrivata: per questo, la partita contro l’ultima in classifica sembra l’occasione per ritrovare i tre punti lontani da Anfield, ma guai a sottovalutare la gara. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 13:30 di sabato 22 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....