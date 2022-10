Formazioni ufficiali Milan-Monza | Pioli cambia tutto | Serie A News

Salernitana - SpeziaSALERNITANA (3 - 5 - 2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. All. NicolaSPEZIA (4 - 3 - 3): ...Ecco le: SASSUOLO U19 - Zacchi, Pieragnolo, Casolari, Kumi, Russo, Baldari, Romagna, Toure, Mandrelli, Cannavaro, Bruno. A disposizione: Theiner, Sacchetti, Loeffen, Leone, Lolli,...Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Monza, match valevole per l'undicesima giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Monza, match valevole per l'undicesima giornata di S ...Le formazioni ufficiali di Fiorentina – Inter del 22 ottobre 2022, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/2023 ...