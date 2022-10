Formazioni ufficiali Manchester City-Brighton | Premier League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ledi, sfida valida per la 13esima giornata della. Sfida da non sottovalutare per i Citizens contro la squadra di De Zerbi, ottava in classifica nonostante i soli due punti nelle ultime quattro partite. Haaland e compagni sono inoltre decisi a riscattare la sconfitta di settimana scorsa contro il Liverpool. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:00 di sabato 22 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa ...