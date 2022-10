Folla di giovani per Francesco Valdiserri Ai funerali anche Meloni | FOTO

Leggi su iltempo

(Di sabato 22 ottobre 2022) Si sono celebrate le esequienella chiesa di Santa Maria Liberatrice di Roma, nel quartiere Testaccio. Nel corso del funerale hanno preso la parola sia la madre che il padre del giovane, travolto mercoledì notte sul marciapiede di via Cristoforo Colombo dall'auto guidata da una 23enne, risultata positiva all'alcol test. "Gli amici dihanno riempito la nostra casa di gioia sempre e li aspettiamo sempre- ha detto Paola Di Caro, la mamma del giovane, giornalista del Corriere della sera come il padre Luca- Vi chiedo di non lasciarvi andare ai momenti di disperazione, fate di tutto per essere felici se lo volete ricordare. C'è tanto tempo per essere felici e non va sprecato. Vi voglio bene". Poche le parole del papà: "- ha detto- vi ha voluto bene e ...