Fiorentina | Italiano | 'Era fallo per noi sull'ultimo gol dell'Inter'

(Di sabato 22 ottobre 2022) L'allenatore, Vincenzoha dichiarato dopo la rocambolesca sconfitta per 4-3 contro l': "Non so che...

Nel finale concitato di- Inter volano parole grosse tra alcuni componenti delle due panchine, conche va via infuriato. Il motivo è un contatto al limite tra Dzeko e Milenkovic nell'avvio dell'azione che ...22:30 83' - Triplo cambio perNellaescono Dodò, Biraghi e Amrabat. Dentro Venuti, Terzic e Barak. 22:29 82' - Kouamé vicino al pareggio L'attaccante viola tira dal limite e ...Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter: “Sinceramente non so neanche cosa dire. Penso all’ennesimo ...Beffata al 96' la Fiorentina. Dopo aver rimontato due vole, prima dallo zero due al due a due, quindi dal 2-3 al 3-3, lascia i tre punti all'Inter per un rinvio malefico di Venuti che sbatte addosso a ...