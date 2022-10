Fiorentina - Inter | rissa sfiorata nel finale | Italiano va via infuriato | ecco il motivo

Palla all'. Troppo molle su Milenkovic, quando gli concede il ponte per Jovic, ma regge la ... Perde Jovic sull'assistenza di Milenkovic e lafa 3 - 3. Per fortuna Mkhitaryan gli salva ...Nel finale concitato divolano parole grosse tra alcuni componenti delle due panchine, con Italiano che va via infuriato. Il motivo è un contatto al limite tra Dzeko e Milenkovic nell'avvio dell'azione che ...L’Inter sembra indirizzare una prima volta la gara a proprio ... che apre la strada al numero 10 nerazzurro che salta Martinez Quarta e fa zero a due. La Fiorentina è sotto shock per il doppio ...(Adnkronos) – Finisce 3-4 il match Fiorentina-Inter allo stadio Franchi per l’11° turno del campionato di Serie A. Tra var e rigori arriva la terza vittoria consecutiva per la squadra di Simone Inzagh ...