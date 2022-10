Fiorentina-Inter | Inzaghi | “Segnale importantissimo della squadra”

Le parole di Italiano dopo: "Ennesimo dubbio su gol subito, c'è mezzo fallo a favore nostro" Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'. Di seguito le sue parole ...3 - 4 Terracciano 6.5 : Può veramente poco in occasione dei primi due gol ed è bravo a salvare i suoi poco dopo uno contro uno con Di Marco. Nel secondo tempo nega la tripletta a ...We and our partners store and/or access information on a device, such as unique IDs in cookies to process personal data. You may accept or manage your choices by clicking below, including your right t ...Al Franchi finisce 4-3 grazie al gol di rimpallo di Mkhitaryan a qualche minuto di distanza dal pareggio di Jovic ...