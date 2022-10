Fiorentina-Inter | il precedente in Argentina tra Quarta e Lautaro VIDEO

Ausilio con la dirigenza dell'©LaPressePoi, però, le cose sono cambiate, con la doppia prova positiva contro il Barcellona e due vittorie consecutive in Serie A. Stasera c'è lada ...Torna titolare Milenkovic e Ambrabat si riprende il posto in regia,, probabili formazioni.(4 - 3 - 3) : Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; ...L'11 giugno 2017 Martinez Quarta e Lautaro Martinez si scontrarono in River Plate-Racing Avellaneda, sfida andata in scena al Monumental di Buenos Aires e valevo per la terzultima giornata della Prime ...L'Inter non molla sul calciomercato e va alla ricerca di nuovi colpi importanti per gli equilibri di Simone Inzaghi. Blitz di Piero Ausilio ...