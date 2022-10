FIFA | UFFICIALE | approvata la Clearing House Ecco le nuove regole del mercato

Entrerà in vigore dal prossimo 16 novembre, ma oggi è diventata. Parliamo della Clearing House un nuovo sistema che premetterà di rendere automatici i ... Lo ha deciso lache ha dunque ...Con una nota, lacomunica il nuovo regolamento per il trasferimento dei giocatori approvando la Clearing House. Questo il comunicato: ' Nella sua riunione ad Auckland/Tmaki Makaurau, ...Con una nota ufficiale, la FIFA comunica il nuovo regolamento per il trasferimento dei giocatori approvando la Clearing House. Questo il comunicato ufficiale: “Nella sua riunione ad Auckland/Tamaki Ma ...Nuovo regolamento per trasferimenti giocatori, come si apprende dal comunicato diramato in queste ore dalla FIFA.