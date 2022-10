Festa del Cinema di Roma 2022 | tutti i vincitori

In una giornata festivaliera che accorpa due film sui reduci di guerra, la sorpresa è che il filmone di giornata alla 17maCinema di Roma, ovvero Amsterdam di David O'Russell con un cast hollywoodiano stellare, è qualitativamente surclassato dal bel documentario di Alex Infascelli , Kill Me If You Can . Certo, ...Così Carlo Bonomi , presidente di Confindustria, a margine delladell'OttimismoFoglio oggi a Firenze. Secondo Bonomi, il nuovo esecutivo "deve intervenire urgentemente con interventi ...È una vera e propria “festa-performance”, che esalta e coinvolge ogni tipo ... per l’occasione, veste i panni del celeberrimo pazzariello. Si passa dalla musica popolare per arrivare a quella ...Il neo ministro delle imprese e del Made in Italy ha parlato con il Foglio subito dopo il giuramento del governo Meloni: "Questo nuovo ministero è una novità importante per il paese" ...