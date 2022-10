Federbalneari al nuovo Governo | “Collaboriamo per dare dignità al tessuto imprenditoriale”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 22 ottobre 2022) Roma – “Esprimiamo il nostro più vivo apprezzamento per la nascita delMeloni, prima donna Premier, alla quale auguriamo pieno successo nella risoluzione della complessa situazione economica e della crisi energetica europea che sta vivendo il nostro Paese, certi della sua attenzione ai temi dell’Economia del Mare. Siamo felici per il conferimento dell’incarico al neo Ministro del Turismo Daniela Santanchè, convinti della sua importante esperienza e passione nel settore – dichiara Marco Maurelli, Presidente diItalia – per trainare al successo che merita il comparto del turismo italiano in cerca di stabilità e di un forte rilancio oggi più che mai”. “L’industria del turismo balneare italiano, rappresentata a pieno titolo daItalia, è pronta a collaborare con ile con il ...