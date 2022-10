FANTACALCIO – Milan-Monza | gol di Ranocchia o autogol di Tatarusanu? La decisione Lega

(Di sabato 22 ottobre 2022) Iltrova il gol del 3-1. Nel match contro il, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Palladino trovano la rete su calcio di punizione con Filippoche pennella una traiettoria straordinaria e beffaanche con l’aiuto del palo. La palla entra in porta e per gli amici della sensazione è che la palla prenda primae poi il palo, quindi la sfera era già rivolta verso la porta. Dunque ladellanon può che essere gol del giocatore del. SportFace.

È assist di Tatarusanu per Diaz quello in- Monza Per Legheno Niente assist a Tatarusanu per.it . Questa la motivazione: "Diaz riceve a metà campo direttamente da un ...- Monza è una partita del cuore, Samp - Cremonese invece potrebbe già risultare decisiva. Juve in attesa dell'Empoli , Inter impegnata a Firenze., ecco i consigliati della ...