Fabio Concato fuori dal coro della sinistra | “Spero che la Meloni lavori bene Non toccherà i diritti” video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 22 ottobre 2022) No, non sarà una “Domenica bestiale” per, quella che vedrà il primo consiglio dei ministri del governo. Il cantautore milanese, 70 anni, un passato da militante nell’estrema, spegne gli ardori dei compagni terrorizzati dall’arrivodestra a Palazzo Chigi. Quando cantava “A Dean Martin” “Questo governo – dice all’Adnkronos – pur con una composizione un poco tradizionalista in taluni settori, non credo che voglia intervenire rimettendo in discussione taluniconquistati dalle donne e dalla comunità lgbt.di no e mi auguro che Giorgiada capo del governo, perché il Paese ha bisogno di un buon governo”, commenta. L’autore Fiore di ...