F1 | Sergio Perez | “Dobbiamo lavorare sul bilanciamento della vettura”

Leggi su oasport

(Di sabato 22 ottobre 2022) Una giornata in chiaroscuro per il messicanoad Austin (Stati Uniti), sede del 19° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista texana il pilotaRed Bull non ha offerto prestazioni all’altezza del suo compagno di squadra, Max Verstappen, dando seguito a quanto si è visto per larga parte dell’annata. La scuderia di Milton Keynes ha potuto già festeggiare il titolo piloti con Max a Suzuka (Giappone) e ci si aspetta di fare lo stesso nella classifica costruttori. Per questo, l’apporto di Checo è importante. Vero è che si preannuncia per lui un fine-settimana complicato, anche per la sostituzione del motore endotermico e la penalità di cinque posizioni in griglia di partenza. “Tutto sommato il feeling era buono, maper avere unmigliore. La ...