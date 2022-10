F1 | caso budget cap Wolff | “Pena Red Bull sia adeguata | ma non penso riguarderà Mondiale 2021”

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022) Totoha parlato delcap che coinvolge la Red. Secondo il team principal della Mercedes, la situazione è piuttosto chiara: “La Fia deve finire il lavoro, per ora ci sono solo voci ma sicuramente deve esserci unalitàalla violazione. Uno o due milioni possono decidere un campionato, il regolamento finanziario è importante quanto quello tecnico o sportivo quindi devono esserci conseguenze.”però esclude che i provvedimenti possano cambiare il risultato del, vinto da Verstappen su Hamilton all’ultimo giro: “Non credo che le regole lo consentano, l’importante è che ci sia unaanche per rendere tutto più chiaro in futuro. Il titolodubito ...