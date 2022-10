F1 | Carlos Sainz | “Ferrari veloce | siamo fiduciosi di confermarci davanti a tutti”

(Di sabato 22 ottobre 2022)ha riportato ai media la propria opinione al termine delle prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciannovesimo appuntamento del Mondiale F1 2022. Lo spagnolo si è difeso al meglio nei due turni cronometrati, abile a registrare il giro piùnelle FP1. Il #55 del gruppo ha riportato ai microfoni della propria formazione: “Questo venerdì è stato molto particolare. Nelle FP1riusciti a completare il nostro programma, ma le FP2 sono state differenti rispetto al solito visti i test sulle nuove coperture Pirelli”. L’iberico ha continuato dicendo: “Abbiamo avuto la chance di disputare un’ora e mezza per provare le gomme del prossimo anno senza cambiare l’assetto della vettura. Questo significa che la FP3 sarà cruciale in vista delle qualifiche....

La Ferrari si prepara ora per confermarsi in vista delle qualifiche, un turno molto complesso nel difficile impianto texano che con le sue venti curve è uno dei più impegnativi dell'intero campionato. ...Brilla il rosso Ferrari nelle libere del Gran Premio di Austin, negli Stati Uniti.al mattino (1'36"857), Charles Leclerc al pomeriggio (1'36"810). Il miglior tempo di giornata lo fa dunque segnare il pilota monegasco, al termine di una seconda sessione condizionata dai ...Carlos Sainz ha riportato ai media la propria opinione al termine delle prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciannovesimo appuntamento del Mondiale F1 2022. Lo spagnolo si è dif ...Il piloti della Ferrari Carlos Sainz, a sinistra, e Charles Leclerc, di Monaco, posano per una foto alla gara automobilistica di Formula 1 del Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito delle Americhe ...