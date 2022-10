Extra Cuoca 2022 | “Sfida ai fornelli” finale e premiazione vincitrici del concorso nazionale lunedì 24 ottobre

Leggi su lopinionista

(Di sabato 22 ottobre 2022) PERUGIA – Sono 28 le cuoche professioniste inalla seconda edizione di “– Il talento delle donne per l’oliovergine”, ildedicato alle cuoche professioniste, promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’AssociazioneDonne dell’Olio, in collaborazione con Lady Chef, sezione femminile della “Federazione Italiana Cuochi” (F.I.C.). Le finaliste delsi “sfideranno ai24, presso l’Università dei Sapori di Perugia, preparando in diretta le ricette proposte, in presenza della giuria– presieduta da ...