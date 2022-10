Estrazioni del Lotto | Superenalotto e 10eLotto oggi sabato 22 ottobre 2022

(Di sabato 22 ottobre 2022) : numeri vincenti in direttaDEL– Questa sera,22, alle ore 20 vanno in scena ledel, Superenae 10e. I tre giochi principali dimatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 127 delè prevista alle ore 20 di22. TPI segue estrazione, estrazione Superena(con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10ein tempo ...

... a seguire i due settori che definiranno il futuro climaticopaese. Da una parte infatti la ...detto che per contrastare la dipendenza dalla Russia all'Italia sarebbero servite nuovedi ...LeMillion Day vengono fatte ogni giorno alle 20:30 , seguite da quelle dell'Extra MillionDay. MILLION DAY: LE REGOLEGIOCO Giocare al Million Day e all'Extra MillionDay è ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Million Day, ecco i cinque numeri estratti relativi a sabato 22 ottobre. Il gioco a premi mette in palio massimo 1 milione di euro.