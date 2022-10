Estrazione del Lotto di Oggi | i numeri vincenti di Sabato 22 Ottobre 2022

AGI - Febbre da Jackpot. E' boom di giocate al SuperEnalotto : l'di sabato sera metterà in palio 293,2 milioni di euro, attualmente il secondo premio più ... E la crescitaJackpot va di ...EstrazioniLotto di sabato 22 ottobre 2022 EstrazioniSuperenalotto di sabato 22 ottobre 2022 Quote e vinciteSuperenalotto di sabato 22 ottobre 2022 LOTTO, LE RUOTE...Quello per l'estrazione di sabato sera è attualmente il secondo premio più alto al mondo - dopo il Powerball statunitense arrivato a 580 milioni di dollari - e tra i più ricchi delle lotterie di tutti ...Il nome del ministero cambia: sparisce la transizione ecologica cara a Beppe Grillo, sostituita da un più tradizionale “ambiente e sicurezza energetica” che richiama l’emergenza di questi mesi. Ma con ...