(Di sabato 22 ottobre 2022) Nella tappa di, in Arabia Saudita, la quindicesima ed ultimadii St., con la formazione composta da Michael Pender e Daniel Deusser, unica compagine a non aver accumulato penalità. Battuti i Paris Panthers di Ben Maher ed Harrie Smolders, secondi con 4 penalità totali ed un crono di 160.44, mentre in terza posizione si classificano, con 4 penalità complessive ed un crono di 160.49, gli Shanghai Swans di Martin Fuchs e Christian Ahlmann. Nella classifica generale, al termine delle quindici tappe in calendario (cancellata quella di Berlino), sono definite leformazionidirettamente ...

OA Sport

Nella prima gara della tappa di Riyadh, in Arabia Saudita, dellaChampions League 2022 di, per quanto concerne il salto ostacoli, non c'erano azzurri in gara né tra i 32 componenti effettivi delle 16 squadre del circuito, né tra i 13 binomi che ...E' consigliere dello YEP(Young Entrepreneurs in Property). Spesso ospite di salotti e ... Circa le curiosità che la riguardano, sappiamo che ama l'e viaggiare. Gli impegni ... Equitazione, Global Champions League Riyadh 2022: vincono i St. Tropez Pirates. Decise le quattro qualificate alle semifinali della Super Cup