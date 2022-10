Energia | Fedriga | ' è la priorità | governo si dia da fare anche in Ue'

(Di sabato 22 ottobre 2022) Roma, 22 ott (Adnkronos) - Per il"laè il caro, l'inflazione e l'aumento del costo delle materie prime. Per il passo in avanti dell'Unione europea dobbiamo ringraziare ilDraghi, che si è speso per questo risultato. Ma ildovrà darsi daper risposte europee e nazionali". Lo ha detto il governatore del Friuli e presidente delle Regioni Massimilianoalla festa del Foglio.

... dopo questi lavori, ancora più, ma lo farà con un valore di emissioni per l'80% sotto la soglia dei limiti di legge'. Lo ha detto il governatore Massimilianooggi nel corso della ......costi impazziti dell'sono la rappresentazione di una condizione economica e sociale che sta diventando, sempre più, pericolosa ed esplosiva. Di fronte a questa situazione, la Giunta...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...TRIESTE (ITALPRESS) – “Quella di oggi è un’altra risposta importante per la tutela dell’ambiente. Infatti i termovalorizzatori di ultima generazione sono la migliore soluzione possibile per quel tipo ...