“Elettrica | micro e condivisa | ecco il futuro della mobilità per Matteo Mammì Helbiz L' intervista su LiberoTv

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) Quale sarà il? Ce lo svela, CEO di, che in questa parla dele dei numeri - in netta crescita - dell'azienda americana. “Ilpassa sicuramente in parte per la, il settore dove opera, una tipologia diche viene sempre più scelta dalle persone”, le affermazioni dia marginepresentazione del Campionato di Serie B. Il video di Luca Talotta per