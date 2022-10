‘Educazione Fisica’ e la «crisi delle istituzioni | degli adulti | dei maestri»

Leggi su funweek

(Di sabato 22 ottobre 2022) Educazione Fisica arriva alla Festa del Cinema di Roma con il suo ricco cast e il regista Stefano Cipani. Tratto dall’opera teatrale La Palestra di Giorgio Scianna, il film – ambientato appunto in una palestra – è stato girato proprio come una rappresentazione, seguendo l’ordine cronologicoeventi. Sicuramente una sfida per Giovanna Mezzogiorno, Sergio Rubini e Angela Finocchiaro che ci hanno raccontato le complicazioni ma anche gli stimoli del lungometraggio. LEGGI ANCHE:>> Massimiliano Gallo: «Malinconico, un non vincente per scelta» «È stato difficile per me trovare il modo di non giudicare il personaggio. – ci dice la Finocchiaro – Lavorare altrimenti diventerebbe impossibile, anche se è difficile in certi casi non giudicare. Ho dovuto trovare la strada per connettermi a un’ipotetica autodistruzione, ed è stato un passaggio. Il regista ci ha anche ...