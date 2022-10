' È tutto vero!' | Libero con la prima pagina in rosa celebra la nascita del governo Meloni copiando la Gazzetta

Il Fatto Quotidiano

Sopra al quale campeggia il titolo ' È! ', che ricorda il titolo della storica prima pagina della Gazzetta dello Sport in occasione della vittoria dell'Italia ai Mondiali di calcio 2006. ...... l'amore è gratis, ilpotere sta nella sostanza e non nell'apparenza. Potere che la musica ha il dovere di comunicare e diffondere per smettere di far credere checiò che brilla funziona ... “È tutto vero!”: Libero con la prima pagina in rosa celebra la nascita del governo Meloni… TaTaTu, il social network tutto italiano, cresce sempre di più e da qualche ora ... A differenza degli altri social, questo spazio web attribuisce un vero valore alle attività che svolgono gli utenti ...C'è una spinosa indiscrezione su Elisabetta Canalis di cui vorremmo capire di più, perché gli indizi ora sarebbero davvero parecchi ...