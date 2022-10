Dunkirk | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di sabato 22 ottobre 2022): trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 22 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondadel 2017 co-prodotto, scritto e diretto da Christopher Nolan. Ambientato durante la seconda guerra mondiale, ilracconta dell’evacuazione di Dunkerque nel maggio del 1940, ed è interpretato da un cast corale che comprende Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D’Arcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance e Tom Hardy. Per aumentare il realismo della produzione ha usato il più possibile effetti speciali reali e non in computer grafica, facendo inoltre ricorso ad aeroplani d’epoca e a vere imbarcazioni che parteciparono all’evacuazione. Di seguito tutte le informazioni nel ...