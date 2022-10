Droga e armi cariche in area condominiale | blitz dei carabinieri nel Napoletano

Euronews Italiano

cariche: è quanto hanno trovato i carabinieri in una area condominiale di Caivano (Napoli), in via Antica Belvedere. Sono stati i militari della compagnia di Caivano a mettere in atto ...L'indagine 'Praedictio' prende le mosse dall'arresto di Mario Mandarano del marzo del 2020 quando le forze dell'ordine trovaronoe un arsenale di. Ma c'era anche dell'altro: "un copioso ... Blitz dei Cc, droga e armi cariche in area condominiale Droga e armi cariche: è quanto hanno trovato i carabinieri in una area condominiale di Caivano (Napoli), in via Antica Belvedere. (ANSA) ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...