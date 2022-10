Draghi lascia il ruolo di premier. Le sue parole nell’ultima conferenza stampa

Leggi su 361magazine

(Di sabato 22 ottobre 2022) prima dire il testimone alla Meloni Iluscente, Mario, ha tenuto la sua ultimada Capo del Governo italiano e l’ha fatto da Bruxelles, dove ha partecipato al vertice sul prezzo del gas. In apertura,ha esordito con i ringraziamenti: “Voglio ringraziare ancora una volta tutti voi giornalisti, in particolare quelli di base qui a Bruxelles per il lavoro che avete fatto in questi mesi. Raccontare bene quello che succede nelle Istituzioni europee è difficile, può richiedere lunghe nottate, come è successo oggi, ma è essenziale per i cittadini”. Poi ha ribadito l’importanza dell’Europa e deldell’Italia: “Come ho detto agli altri leader, nel corso del saluto per cui li ringrazio moltissimo, l’Unione europea è fondamentale ...