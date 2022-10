Dopo il giuramento Meloni partecipa a funerali del diciottenne Francesco Valdiserri

'Andrò alla fondazione Croce, sarà la prima cosa che farò'. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, lasciando il Quirinaleilricordando gli autori a lui cari Dante e Leopardi. 'Comincio da questa grande parola: cultura possa diventare un motore anche per la nostra economia' ha detto il neo ministro e ...ilal Quirinale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha raggiunto la Chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio per partecipare ai funerali di Francesco Valdiserri, il ...L’ultimo saluto al 18enne investito e ucciso sulla Colombo. Dopo il giuramento al Quirinale, la premier Giorgia Meloni ha partecipato ai funerali di Francesco Valdiserri, il 18enne ucciso due giorni ..."È davvero un grande onore poter servire la Nazione in un ruolo così importante come quello di Ministro della Salute. Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente Giorgia ...