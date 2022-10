Domenica In | gli ospiti di Mara Venier il 23 ottobre 2022 | scaletta e anticipazioni

(Di sabato 22 ottobre 2022)23, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la settima puntata della nuova edizione di...

... Eliano Calamaro (violino) Ingresso libero fino a esaurimento posti30 ottobre ore 17,30 ... Fra queste maliarde c'era anche chi curava conantichi rimedi popolari, dedicandosi a quella ...... 'altri girano sugli stessi tempi dei test invernali, se non più veloci, noi siamo quasi un secondo più lenti. Non siamo veloci e non capisco perchè'. GP Malesia23 ottobre alle 9 su Sky ...Gli uomini di Marco Sesia sono saliti al quarto posto grazie ... può tranquillamente competere per le prime posizioni. La beffa di domenica scorsa contro il Vado deve dare fiducia ad uno Stresa ...Genova – Domani, domenica 23 ottobre, prosegue la ventesima edizione del Festival della Scienza di Genova, manifestazione che racconta la scienza in modo innovativo e coinvolgente, fortemente legata a ...