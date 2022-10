Domenica In | anticipazioni 23 ottobre 2022 | chi sono gli ospiti della puntata

(Di sabato 22 ottobre 2022) Torna, come ogniche si rispetti, l’appuntamento conIn, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre che vede alla conduzione Mara Venier. Pronta ad accogliere in studioe volti noti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata, senza freni. View this post on Instagram A post shared by Mara Venier (@mara venier) Lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle aIn La settima, come anticipato da TvBlogo, si aprirà con lo spazio dedicato a Ballando con le stelle, il varietà del sabato sera di Rai 1. E in studio ci saranno i concorrenti Giampiero Mughini, Paola Barale, Luisella Costamagna ed Ema Stokholma. Ma non mancheranno anche gli opinionisti Guillermo Mariotto, ...

In arrivo da Tale e quale show per parlare del suo nuovo spettacolo teatrale "La favola mia" sarà presente in studio aIn l'attore e regista Giorgio Panariello , poi sempre dallo show ...23 ottobre, invece, sarà a "Verissimo" il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi con la sua dolce Chiara, per vedere per la prima volta le immagini più emozionanti del loro ...Le anticipazioni di Domenica In: tutti gli ospiti della nuova puntata Torna il grande appuntamento con Domenica In di Mara Venier. Il noto talk domenicale ...