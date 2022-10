Domenica 23 ottobre a Trieste l’unica data in Italia di ABBA SYMPHONIC

Leggi su udine20

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il 2022 segna il 50esimo compleanno degli ABBA, la leggendaria band svedese che ha scritto alcune tra le pagine più significative e indimenticabili nella storia della musica pop e della disco music di tutti i tempi, vendendo più di 400 milioni di album in soli dieci anni e battendo molteplici record mondiali. Ideato e realizzato da VignaPR e AND Production, ABBAè uno spettacolare concerto sinfonico dedicato a celebrare uno dei più importanti gruppi di sempre, che ha saputo creare delle canzoni che fondono influenze disco e ballate struggenti, melodie tradizionalmente europee e innesti esotici, strumentazioni complesse e produzioni studiate con dettagli perfezionisti che sono riuscite a mettere d’accordo musicalmente gusti e generazioni trasversali in ogni angolo del mondo. Dopo la Prima assoluta anin scena mercoledì sera alla ...