DIRETTA Milan-Monza | segui la partita LIVE

- Monza vede andare in scena a San Siro una sfida tra due squadre vicine non solo geograficamente: guarda la partita in ...MONZA: IL TESTA A TESTA LadiMonza sarà una delle sfide più importanti e storiche della undicesima giornata del campionato di Serie A 2022/23. Non per la storia dell'...Milan-Monza, tutte le indicazioni su dove vedere la partita in streaming e in diretta tv. Calcio di inizio alle 18 ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match. Milan-Monza in diretta dal prepartita al risultato finale. Sabato 22 ottobre ...