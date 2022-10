Diretta Fiorentina - Inter 2 - 2 | Ikoné firma il pari LIVE

(Di sabato 22 ottobre 2022) FIRENZE - Simone Inzaghi a caccia del tris al Franchi dove la sua, in uno degli anticipi dell'11ª giornata di Serie A, cercherà la terza vittoria consecutiva contro unache non vince ...

... cercherà la terza vittoria consecutiva contro unache non vince invece di tre partite. Di seguito il match (fischio d'inizio alle ore 20:45) in...Segui la partita tra viola e nerazzurri insul nostro sito. 22:01 54' - Ammonito Amrabat Cartellino giallo per Amrabat, centrocampista della. 22:00 53' - Sostituzione nella ...FIORENTINA-INTER 1-2 (2' Barella (I), 15' Lautaro Martinez (I), 33' Cabral (F, rig.)) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI FIORENTINA-INTER 38' - Altro brutto intervento ...Dove guardare lo streaming di Fiorentina-Inter, partita valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A ...