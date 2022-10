DIRETTA F1 | GP USA 2022 LIVE | sfida aperta sul giro secco in FP3 tra Ferrari | Red Bull e Mercedes

Leggi su oasport

(Di sabato 22 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.48 Bottas sfrutta il grip della gomma soft nuova e sale in settima posizione con l’Alfa Romeo a 7 decimi dal miglior tempo di Perez con la Red. 21.46 Meno di un quarto d’ora al termine della sessione, entrano in pista Charles Leclerc e Max Verstappen con gomme soft nuove per l’ultima simulazione di qualifica. 21.44 Ottimo primo settore e poi due errori abbastanza gravi per Lewis Hamilton, che lascia però intravedere un bel potenziale suloggi con la. 21.42 Russell si migliora e fa un grande passo avanti in classifica, portandosi al sesto posto provvisorio in 1’37?064 a meno di mezzo secondo dal leader Perez. 21.40 Adesso si lancia anche Hamilton con gomme morbide nuove per un nuovo tentativo di time-attack, mentre ...