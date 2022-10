Diottenne investito a Roma | oggi i funerali

La donna che lo ha, viaggiando con la sua auto ad oltre 70km orari, risultata positiva ai test di alcol e droga è ai domiciliari. Per lei oggi l'udienza di convalida dell'arresto, mentre la ...La donna che lo ha, viaggiando con la sua auto ad oltre 70km orari, risultata positiva ai test di alcol e droga è ai domiciliari. Per lei oggi l'udienza di convalida dell'arresto, mentre la ...Francesco Totti e la tristezza per la perdita di un figlio che lascia senza parole: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda ...“Quando arriva una notizia della perdita di un figlio in questo modo non sai da dove iniziare”. Francesco Totti ha commentato così sul Corriere della Sera la morte di Francesco Valdiserri, il diciotte ...