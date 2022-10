Descrizioni di descrizioni di San Marco

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 ottobre 2022) La prima immagine a colpire – o forse meglio sarebbe dire a distrarre – è quella di una donna o più che altro di un vestito rosso che scompare tra i colonnati dei portici delle procuratie di piazza San. Si scorge un braccio nudo e una gamba piegata scivolare oltre il vestito. La donna sembrerebbe in posa, ma non certamente di chi in quel momento sta scattando la fotografia. Davanti, come attorno a lei non appare nessuno, solo il sole a tracciare ombre geometriche in quello scorcio di piazza. Forse l’eventuale fotografo è occultato dalla colonna, ma l’abito e la posa appaino fuori contesto o detto altrimenti assumono la forma di un possibile indizio. Un suggerimento che l’autrice della fotografia, Giovanna Silva, sembra voler offrire ai lettori di questo curioso volume (Bruno edizioni) che riprende nell’edizione inglese Description of Sandi ...