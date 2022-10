Denunciato medico di base nel Reatino | ecco cosa ha fatto

Leggi su sabinaonline

(Di sabato 22 ottobre 2022) RIETI – I Carabinieri della Stazione di Cantalice hannoin stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti undiper falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Le indagini hanno consentito di acclarare che ilavrebbe rilasciato un certificato anamnestico che ha poi consentito al paziente di ottenere una licenza di porto di fucile per uso sportivo, benché assuntore di farmaci antiepilettici e antidepressivi, prescritti, tra l’altro, dallo stesso. L’indagine ha preso le mosse dopo che l’interessato, su segnalazione di un passante, era stato trovato dai Carabinieri della Stazione di Monte Terminillo, sulla S.R. 4 bis, disteso a terra, in evidente stato di ebbrezza alcolica. Si rese necessario, ...