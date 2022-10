La Gazzetta dello Sport

Il 27 gennaio sarà di nuovo Danielecontro Giovanni De. Il primo incontro, andato in scena il 13 maggio 2022 è stato definito il match più "iconico" del pugilato italiano negli ultimi dieci anni. Pur combattendo "in ...Venerdì 27 gennaio, la Opi Since 82 organizzerà, presso l' Allianz Cloud di Milano , la rivincita per il campionato intercontinentale WBO dei pesi super medi tra Giovanni Dee Daniele. È stato il match più iconico del pugilato italiano negli ultimi 10 anni. Un incontro che ha catalizzato l'attenzione mediatica e ha smosso l'interesse del pubblico con ... De Carolis-Scardina atto II: il 27 gennaio la rivincita all'Allianz Cloud di Milano Il 27 gennaio del prossimo anno torna la grande boxe a Milano. Infatti la Opi Since 82 organizzerà, sul ring dell'Allianz Cloud di Milano, la rivincita per il campionato intercontinentale Wbo dei pesi ...De Carolis e Scardina si danno appuntamento il 27 gennaio per il secondo atto della sfida. All'Allianz Cloud di Milano la rivalità andrà in scena.