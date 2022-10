Davide Gavazzi morto | si cerca la verità L' autopsia chiarirà perché il cuore si è fermato

Si attendono gli esiti dell'accertamento diagnostico che sarà eseguito a Careggi. Per la Procura nessun elemento ...Bruttissima notizia nel mondo del calcio, il giocatorenon ce l'ha fatta. Come riporta eurosport, è morto in data 20 ottobre il portiere della squadra dilettantistica della Montagna Pistoiese che ha accusato un arresto cardiaco, durante il ...Si attendono gli esiti dell’accertamento diagnostico che sarà eseguito a Careggi. Per la Procura nessun elemento sospetto ...Dramma nel mondo del calcio, è morto Davide Gavazzi, il portiere della Montagna Pistoiese, squadra che milita nel campionato di Seconda Categoria Aveva 28 anni ed era stato colpito da infarto prima de ...