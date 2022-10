Daniele Dal Moro lascia il Grande Fratello Vip? Alfonso Signorini ha esagerato e il pubblico grida allo scandalo

Leggi su optimagazine

(Di sabato 22 ottobre 2022) AncheDelil? Aleggia di nuovo sulla casa il fantasma dell’abbandono e questa volta a finire sotto la lente è l’ex gieffinoche nel corso della puntata in onda giovedì sera è finito sotto la lente per via di quello che è successo in confessionale. Fino a qualche ora prima,parlava della depressione di Marco Bellavia mostrandosi solidale e pronto a punire iche hanno sbagliato, e poi? ConDalsi èto andare ad un discorso che ha fatto storcere il naso al. Ma cosa è successo di preciso? L’ex gieffino è stato strigliato da Sonia Bruganelli perché reo di ...