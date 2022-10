Dalle origini di “Trick or Treat” alle antiche tradizioni italiane | 9 cose da sapere su Halloween

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 22 ottobre 2022) La notte delle streghe e dei misteri èporte. Tutto è pronto per i festeggiamenti di, ma quali sono ledi questa festa? Perché le case si riempiono, soprattutto nei Paesi anglosassoni, di zucche intagliate? Le risposte arrivano da Cambridge University Press & Assessment che svela curiosità, leggende elegate a questa festa “da brividi”. Quali sono lediaffonda le sue radici nella cultura irlandese e britannica. Il nome deriva dall’irlandese Hallow E’en, forma contratta di All Hallows’ Eve, che indica la vigilia di tutti i Santi. Ben prima, però, c’era il Samhain, una festa pagana detta anche Capodanno Celtico, che celebrava il termine del raccolto (Samuin in irlandese antico vuol dire estate). Un ...