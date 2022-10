Dalla Natalità alla Sovranità Alimentare fino al Merito | perché Giorgia Meloni ha cambiato il nome ai ministeri

Leggi su open.online

(Di sabato 22 ottobre 2022) Una cosa si nota subito scorrendo la lista dei ministri della nuova premier: molti di questi hanno. E lo hanno fatto per riflettere i valori e la direzione del nuovo governo. Etichette che lanciano un segnale agli elettori su quello che il nuovo esecutivo si prepone di fare e che ribadiscono che quello appena formatosi – seppur europeista ed atlantista – rimane un governo di destra senza “se” e senza “ma”. Un esempio lampante è quella «» di cui si fa carico la nuova ministra della Famiglia Eugenia Roccella che si è schierata contro il termine di gravidanza: «L’aborto non è un diritto». Il termine, però, può indicare anche un possibile sostegno pubblico alle famiglie che decidono di avere figli. Tuttavia, non è raro che a sinistra questo venga inteso più sulla falsa ...