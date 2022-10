Dal tricolore all' ombra | ecco le tasse più creative d' Italia e no | non sono bellissime

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) Glini si lamentano tutti i giorni della quantità dida pagare, e non hanno torto: infatti, dall'Unità d'a oggi, lo Stato ne ha varate di tutti i generi, alcune cosìda sembrare incredibili: una tassa sui cani, per esempio, fu in vigore dal 1931 al 1991. Nel 2002 divenne un caso internazionale la pornotax, cioè un'aliquota del 25 per cento sul materiale pornografico, stampato o audiovisivo. Numeroseanche lesui morti: una lunga serie di tributi che le amministrazioni comunali posesigere dalla famiglia del defunto, dalla tassa per il rilascio del certificato di constatazione di morte al diritto fisso sul trasporto dei defunti, dalla tassa per la manutenzione dei cimiteri all'imposta di bollo sulla domanda di affido personale ...