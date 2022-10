Dal gomito del selfista al pollice da smartphone | come la tecnologia logora il tuo corpo

La Gazzetta dello Sport

possibile rosso si passò al fallo neanche fischiato da Fabbri. Fabbri promosso in Juventus - ... All'11' il caso più spinoso: De Winter colpisce con illargo dopo che palla aveva sbattuto sul ......delle misure stabilite a seguito del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza presiedutoPrefetto. ... Fabbri, via Bentini, va Shakespeare, via Lipparini, via Aposazza, via del, via S. Donato, ... Barella e Calha, gol e assist per lanciare l'Inter. Solo Milinkovic e Berardi come loro Su Gazzetra la moviola: Var e goal-line confermano i 2 gol di Rabiot Kean in offside. Il 3-0 di Rabiot è “fischiato” dalla goal-line technology: Vicario respinge ...Di bellezza si vive anche lavorando gomito a gomito con l'intagliatore, il traforatore, il doratore, il tappezziere, il restauratore del legno ed il decoratore per riportare allo splendore originario ...